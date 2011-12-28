Реальный автор:

bobik

Данный индикатор показывает последнюю "линию обороны" текущего тренда.

Смена тренда отображается цветными квадратиками, а направление тренда цветными точками. Направление тренда определяется динамикой скользящей средней, уровни поддержки/сопротивления зависят от волатильности и вычисляются при помощи индикатора Average True Range (ATR).



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 23.02.2008.

Индикатор BuySell