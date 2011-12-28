CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BuySell - индикатор для MetaTrader 5

bobik | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6068
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

bobik

Данный индикатор показывает последнюю "линию обороны" текущего тренда.

Смена тренда отображается цветными квадратиками, а направление тренда цветными точками. Направление тренда определяется динамикой скользящей средней, уровни поддержки/сопротивления зависят от волатильности и вычисляются при помощи индикатора Average True Range (ATR).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 23.02.2008.

Индикатор BuySell

Индикатор BuySell

CMO CMO

В данном варианте осциллятора Тушара Чанде входная цена предварительно сглажена классическим усреднением.

Save history to HST Save history to HST

Скрипт сохраняет историю котировок в формате HST. Данный формат файла поддерживается MetaTrader 4 и его возможно импортировать в историю котировок терминала или открыть как автономный график.

StoDiv StoDiv

Типичный семафорный сигнальный индикатор с использованием стохастического осциллятора и фракталов.

Ultra Spearman Rank Correlation Ultra Spearman Rank Correlation

В основе этого сигнального трендового индикатора лежат показания пользовательского индикатора Spearman Rank Correlation и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.