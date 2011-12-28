Ставь лайки и следи за новостями
BuySell - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6068
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
bobik
Данный индикатор показывает последнюю "линию обороны" текущего тренда.
Смена тренда отображается цветными квадратиками, а направление тренда цветными точками. Направление тренда определяется динамикой скользящей средней, уровни поддержки/сопротивления зависят от волатильности и вычисляются при помощи индикатора Average True Range (ATR).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 23.02.2008.
Индикатор BuySell
