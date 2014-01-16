实际作者:

QuantifiEd

本指标给出的信号可用于执行交易。本指标的颜色，依据指标相对于零轴的位置确定的市场走势方向。当颜色从洋红色变为蓝色时, 那是买信号, 当颜色从蓝色变为洋红色时，这是卖信号。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 11.02.2008。

输入参数:



SPerioD - 周期 (100-200), 如果值过低, 指标线会给出大量假信号 (<100). 对于 H1 图表, 优化值 160-180. 更短的是 - 100-160;

SFactoR (从 1 到 10) - 市场线对趋势反转极其敏感 (有时假信号), 优化值 (5-7);



ShiFt - 相对于零轴的位移.






