请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SeNSetiVe - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1758
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
QuantifiEd
本指标给出的信号可用于执行交易。本指标的颜色，依据指标相对于零轴的位置确定的市场走势方向。当颜色从洋红色变为蓝色时, 那是买信号, 当颜色从蓝色变为洋红色时，这是卖信号。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 11.02.2008。
输入参数:
- SPerioD - 周期 (100-200), 如果值过低, 指标线会给出大量假信号 (<100). 对于 H1 图表, 优化值 160-180. 更短的是 - 100-160;
- SFactoR (从 1 到 10) - 市场线对趋势反转极其敏感 (有时假信号), 优化值 (5-7);
- ShiFt - 相对于零轴的位移.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/782
FP 通道
本通道基于某个周期的价格极端值。中间线, 通道上和下边界值以计算的轴点判断，用作假定的支撑和阻力级别。PivotPoint
本指标绘制轴点, 阻力和支撑。
DailyRange
本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。CMO
在此版本的通道动量振荡器里，平滑价格用于计算。