Sensetive - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4982
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: QuantifiEd
Индикатор SeNSetiVe.
При пересечении нулевой линии индикатор показывает направление движения рынка. При пересечении снизу вверх сигнал buy (купить) при пересечении сверху вниз sell (продать).
SPerioD - Период (100-200) при меньших значениях (<100) линия индикатора будет давать много ложных сигналов. Оптимальное значение для часовых графиков 160-180. Для меньших 100-160.
SFactoR - (от 1 до 10) - чувствительность линии рынка к резким (иногда ложным) поворотам линии тренда, оптимальное значение (5-7)
ShiFt - смещение относительно нулевой линии.
