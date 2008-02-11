Автор: QuantifiEdИндикатор SeNSetiVe.При пересечении нулевой линии индикатор показывает направление движения рынка. При пересечении снизу вверх сигнал buy (купить) при пересечении сверху вниз sell (продать).





Переменные:





- Период (100-200) при меньших значениях (<100) линия индикатора будет давать много ложных сигналов. Оптимальное значение для часовых графиков 160-180. Для меньших 100-160.- (от 1 до 10) - чувствительность линии рынка к резким (иногда ложным) поворотам линии тренда, оптимальное значение (5-7)- смещение относительно нулевой линии.