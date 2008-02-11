CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sensetive - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
4982
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: QuantifiEd

Индикатор SeNSetiVe.

При пересечении нулевой линии индикатор показывает направление движения рынка. При пересечении снизу вверх сигнал buy (купить) при пересечении сверху вниз sell (продать).                     


Переменные

                                           
SPerioD - Период (100-200) при меньших значениях (<100) линия индикатора будет давать много ложных сигналов. Оптимальное значение для часовых графиков 160-180. Для меньших 100-160.     
SFactoR - (от 1 до 10) - чувствительность линии рынка к резким (иногда ложным) поворотам линии тренда, оптимальное значение (5-7)                          
ShiFt   - смещение относительно нулевой линии.                




KeelOver KeelOver

Скрипт закрывает все открытые позиции и открывает одну на разницу сумм лотов Buy и Sell.

JK sinkhro JK sinkhro

Советник JK sinkhro. Довольно таки простой советник.

3c_DM 3c_DM

Индикатор 3c_DM.

Candlesticks BW Candlesticks BW

Индикатор CandlesticksBW. Построение баров по Б.Вильямсу.