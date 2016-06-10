無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SeNSetiVe - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 964
-
実際の著者：
QuantifiEd
取引実行シグナルを提供するトレンド指標。指標の色はそのゼロラインとの相対位置によって決定された市場の移動方向に依存します。マゼンタから青への色の変化は買いシグナルで、青からマゼンタへの変化は売りシグナルです。
この指標は元々MQL4で実装され2008年2月11日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
入力パラメータは下記の通りです。
- SPerioD - 期間 （100~200）,。 これより低い値(<100).では指標線は多数の偽シグナルを生成します。H1チャートの最適値は160~180です。短めの期間には100~160が最適です。
- SFactoR（1~10） - 市場ラインの鋭い（時には偽）トレンドラインの曲がりへの感度、任意（5~7）
- ShiFt - ゼロラインに早退したシフト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/782
