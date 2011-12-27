Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SeNSetiVe - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
QuantifiEd
Трендовый индикатор, подающий сигналы для совершения сделок. Цвет индикатора зависит от направления движения рынка, которое определяется положением индикатора относительно нулевой линии. При смене цвета с розового на синий имеет место сигнал buy (купить), при смене цвета с синего на розовый - sell (продать).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 11.02.2008.
Входные параметры:
- SPerioD - период (100-200) при меньших значениях (<100) линия индикатора будет давать много ложных сигналов. Оптимальное значение для часовых графиков 160-180. Для меньших 100-160;
- SFactoR - (от 1 до 10) - чувствительность линии рынка к резким (иногда ложным) поворотам линии тренда, оптимальное значение (5-7);
- ShiFt - смещение относительно нулевой линии.
Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.at_Itp(t)Env
Криволинейный перерисовывающийся канал.
Индикатор прогнозирует дневные диапазоны цен и показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня.Save history to HST
Скрипт сохраняет историю котировок в формате HST. Данный формат файла поддерживается MetaTrader 4 и его возможно импортировать в историю котировок терминала или открыть как автономный график.