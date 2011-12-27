Реальный автор:

QuantifiEd

Трендовый индикатор, подающий сигналы для совершения сделок. Цвет индикатора зависит от направления движения рынка, которое определяется положением индикатора относительно нулевой линии. При смене цвета с розового на синий имеет место сигнал buy (купить), при смене цвета с синего на розовый - sell (продать).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 11.02.2008.

Входные параметры:



SPerioD - период (100-200) при меньших значениях (<100) линия индикатора будет давать много ложных сигналов. Оптимальное значение для часовых графиков 160-180. Для меньших 100-160;

