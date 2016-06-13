CodeBaseKategorien
SeNSetiVe - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
952
(22)
QuantifiEd

Trendindikator der Signale zum Ausführen von Trades gibt. Die Indikatorfarbe hängt von der Richtung der Marktbewegung ab, welche durch die relative Indikatorposition zur Nulllinie ermittelt wird. Wenn sich die Farbe von magenta zu blau ändert, ist dies ein Kaufsignal, wenn sich die Farbe von blau zu magenta ändert, ist dies ein Verkaufssignal.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 11.02.2008 veröffentlicht.

Eingabeparameter:

  • SPerioD - Periode (100-200), die Indikatorlinie liefert viele Fehlsignale im Fall von kleineren Werten (<100). Der optimale Wert für H1 Charts ist 160-180. Für kürzere - 100-160;
  • SFactoR (from 1 to 10) - Sensitivität der Marktlinie auf scharfe (manchmal falsche) Trendlinienumkehrungen, opitmaler Wert (5-7);
  • >ShiFt - Verschiebung relativ zur Nulllinie.

SeNSetiVe Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/782

