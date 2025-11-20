Geçmişi HST'ye kaydet

Bu komut dosyası, *.hst uzantılı bir ikili dosya oluşturmanıza olanak tanır. Bu dosya biçimi MetaTrader 4 tarafından desteklenir ve terminal teklif geçmişine aktarılabilir veya bağımsız bir grafik olarak açılabilir. Bu komut dosyası başlangıçta iki farklı terminal MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için yazılmış göstergelerin okumalarını karşılaştırmak için bir araç olarak tasarlandı, çünkü aynı alıntıları gerektiriyor.

Tek giriş parametresi olan "Çubuklardaki geçmiş derinliği", mevcut çubuktan başlayarak kaydedilecek geçmiş çubuklarının sayısını belirtir.

Aşağıda göstergeleri karşılaştırmak için eylem sırası verilmiştir:

1. "Sıfır gecikmeli MACD" göstergelerini bağlantılardan indirerek yükleyin:

MetaTrader 4 için - https://www.mql5.com/tr/code/9993

MetaTrader 5 için - https://www.mql5.com/tr/code/170

2. Bu komut dosyasını MetaTrader 5 terminaline yükleyin. Seçilen enstrüman ve zaman dilimi için komut dosyasını çalıştırın.



3. Başarılı bir yürütme durumunda, "Uzmanlar" sekmesinde oluşturulan dosyanın yolunu gösteren bir mesaj görüntülenecektir. Benim durumumda mesaj aşağıdaki gibiydi:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



Alınan dosyayı belirtilen klasörden MetaTrader 4 terminal klasörüne kopyalayın: <Program klasörü>\history\<Sunucu türü>\. Benim durumumda, yol aşağıdaki gibiydi:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\.

Geçmiş dosyasını MetaTrader 4 terminaline aktarın ve Dosya -> Çevrimdışı Aç'ı seçerek çevrimdışı bir grafik olarak açın.

4. Göstergeyi MetaTrader 4'teki çevrimdışı grafiğe ve komut dosyasının MetaTrader 5'te çalıştırıldığı seçili grafiğe uygulayın ve her iki göstergenin giriş parametrelerinin değerlerinin çakıştığından emin olun.





Şimdi geriye kalan tek şey, bu göstergelerin okumalarını görsel olarak karşılaştırmaktır.