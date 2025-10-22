Kod TabanıBölümler
Murad Ismayilov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
38
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Murad İsmayilov

Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir. Geri çekilmelerde limit emirleriyle piyasaya manuel olarak girenler için kullanışlıdır - nereye sipariş vereceğinizi bulmanızı sağlar. Mavi çizgi - önerilen ALIM LİMİTİ, kırmızı - SATIM LİMİTİ.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.11.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

WiOver göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/698

