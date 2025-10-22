Gerçek yazar:

Murad İsmayilov

Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir. Geri çekilmelerde limit emirleriyle piyasaya manuel olarak girenler için kullanışlıdır - nereye sipariş vereceğinizi bulmanızı sağlar. Mavi çizgi - önerilen ALIM LİMİTİ, kırmızı - SATIM LİMİTİ.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.11.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.