Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
WiOver - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 38
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
Murad İsmayilov
Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir. Geri çekilmelerde limit emirleriyle piyasaya manuel olarak girenler için kullanışlıdır - nereye sipariş vereceğinizi bulmanızı sağlar. Mavi çizgi - önerilen ALIM LİMİTİ, kırmızı - SATIM LİMİTİ.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.11.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/698
rsi filtreli basit atr süper trendiWPR, Bollinger Bantları ve ATR göstergelerine dayalı Basit Uzman Danışman
İki göstergenin sinyallerine dayanan basit bir strateji: Williams'ın Yüzde Aralığı (WPR) ve Bollinger Bantları (BB). Bir pozisyon yalnızca her iki göstergenin sinyalleri çakıştığında açılır.
CVidyaOnArray sınıfı, dinamik ortalama periyodu (Değişken Endeks Dinamik Ortalama, VIDYA) ile hareketli ortalama değerlerini gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.LeMan Hedefi
Gösterge olası fiyat hareketi hedeflerini gösterir.