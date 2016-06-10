私たちのファンページに参加してください
HSTへの履歴保存 - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトはMetaTrader 4でサポートされている、バイナリ*.hstファイルを作成することができます。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。
これは、現在から開始したデータ数をバー単位で指定する唯一の入力パラメータDATA_COUNTを有します。
このスクリプトは、比較のために同じデータが必要なので、最初にはMQL4とMQL5で書かれた指標のチェックのために設計されました。
指標値の確認には次の手順を実行します。
1. 「Zerolag MACD」指標をインストールします。
MetaTrader 4： - https://www.mql5.com/ru/code/9993
MetaTrader 5： - https://www.mql5.com/en/code/170
2. このスクリプトをMetaTrader 5 にインストールして起動します。
3. 成功した場合、作成したファイルのパスとメッセージが出力されます。例は下記です。
2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst
このファイルをMetaTrader 4 クライアント端末フォルダ： <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\ にコピーします。:
C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\ が例です。
File -> Open Offlie を選んで、履歴ファイルをMetaTrader 4 クライアント端末にオフラインとしてインポートします。
4. MetaTrader 4 オフラインチャート上に指標を起動し、MetaTrader 5で起動すると、両方で同じ値が見られます。
最後には、視覚的に確認してください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/780
