このスクリプトはMetaTrader 4でサポートされている、バイナリ*.hstファイルを作成することができます。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。



これは、現在から開始したデータ数をバー単位で指定する唯一の入力パラメータDATA_COUNTを有します。

このスクリプトは、比較のために同じデータが必要なので、最初にはMQL4とMQL5で書かれた指標のチェックのために設計されました。



指標値の確認には次の手順を実行します。

1. 「Zerolag MACD」指標をインストールします。

MetaTrader 4： - https://www.mql5.com/ru/code/9993

MetaTrader 5： - https://www.mql5.com/en/code/170

2. このスクリプトをMetaTrader 5 にインストールして起動します。



3. 成功した場合、作成したファイルのパスとメッセージが出力されます。例は下記です。

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



このファイルをMetaTrader 4 クライアント端末フォルダ： <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\ にコピーします。:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\ が例です。

File -> Open Offlie を選んで、履歴ファイルをMetaTrader 4 クライアント端末にオフラインとしてインポートします。

4. MetaTrader 4 オフラインチャート上に指標を起動し、MetaTrader 5で起動すると、両方で同じ値が見られます。





最後には、視覚的に確認してください。