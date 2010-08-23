CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD с нулевым лагом - индикатор для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
7463
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ZeroLag MACD является индикатором MACD (Moving Average Convergence/Divergence) с нулевой задержкой.

По сравнению со стандартным MACD индикатор ZeroLag MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

Этот осциллятор является копией ZeroLag MACD, переведенной на MQL5.

ZeroLag MACD

Расчет:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

где:

  • EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
  • Close - цена закрытия бара;
  • FP - период быстрой скользящей средней;
  • SP - период медленной скользящей средней;
  • SigP - период сигнальной скользящей средней;

Keywords MQL5 Keywords MQL5

Ключевые слова языка MQL5

AlfOs AlfOs

Осциллятор, аналогичный OsMA на Variable Index Dynamic Average.

MACD Histogram, multi-color MACD Histogram, multi-color

Индикатор MACD с основной и сигнальной линиями MACD и многоцветной гистограммой.

MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color

Индикатор MACD с гистограммой с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).