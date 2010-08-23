Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD с нулевым лагом - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7463
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ZeroLag MACD является индикатором MACD (Moving Average Convergence/Divergence) с нулевой задержкой.
По сравнению со стандартным MACD индикатор ZeroLag MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.
Этот осциллятор является копией ZeroLag MACD, переведенной на MQL5.
Расчет:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
где:
- EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
- Close - цена закрытия бара;
- FP - период быстрой скользящей средней;
- SP - период медленной скользящей средней;
- SigP - период сигнальной скользящей средней;
Ключевые слова языка MQL5AlfOs
Осциллятор, аналогичный OsMA на Variable Index Dynamic Average.
Индикатор MACD с основной и сигнальной линиями MACD и многоцветной гистограммой.MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color
Индикатор MACD с гистограммой с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).