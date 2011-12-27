Save history to HST

Данный скрипт позволяет создать бинарный файл c расширением *.hst. Данный формат файла поддерживается MetaTrader 4 и его возможно импортировать в историю котировок терминала или открыть как автономный график. Данный скрипт изначально задумывался как инструмент для сравнения показаний индикаторов написанных под два разных терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5, ведь для этого нужны одинаковые котировки.

Единственный входной параметр "Глубина истории в барах" задает количество баров истории для сохранения начиная с текущего.

Ниже приведен порядок действий для сравнения индикаторов:

1. Установим индикаторы "MACD c нулевым лагом", скачав их по ссылкам:

Для MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/ru/code/9993

Для MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/ru/code/170

2. Устанавливаем данный скрипт в терминал MetaTrader 5. Запускаем скрипт на выполнение для выбранного инструмента и таймфрейма.



3. В случае успешного выполнения, в закладке "Эксперты" будет выдано сообщение с указанием пути к созданному файлу. В моем случае сообщение было таким:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



Копируем полученный файл из указанной папаки в папку терминала MetaTrader 4: <Папка программы>\history\<Тип сервера>\. В моем случае путь был таким:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\

Импортируем файл истории в терминал MetaTrader 4 открыв его как оффлайн график, выбрав Файл -> Открыть автономно.

4. Накладываем индикатор на автономный график в MetaTrader 4 и выбранный график на котором запускался скрипт в MetaTrader 5, удостоверившись, что значения входных параметров обоих индикаторов совпадают.





Теперь остается лишь визуально сравнить показания этих индикаторов.