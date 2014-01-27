代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

保存历史至 HST - MetaTrader 5脚本

Andriy Voitenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2105
等级:
(42)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这段脚本允许创建一个二进制 *.hst 文件, 可由 MetaTrader 4 支持。文件可在 MetaTrader 4 中作为历史数据输入, 或您可以作为离线图表打开它。

它仅有一个 DATA_COUNT 输入参数, 指定数据计数柱线, 自当前开始。

最后, 这段脚本设计用来检查指标, 以 MQL4 和 MQL5 编写, 因为相同的数据需要进行比较。

为检查指标值, 按以下步骤:

1. 安装指标 "Zerolag MACD":

MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/zh/code/9993
MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/zh/code/170

2. 在 MetaTrader 5 安装这段脚本并启动它。

3. 如果成功, 它将输出文件的创建路径的消息, 例如:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst

复制这个文件至 MetaTrader 4 客户端文件夹: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, 例如:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\ 

输入历史文件至 MetaTrader 4 客户端作为离线, 通过选择  文件 -> 打开离线。

4. 在 MetaTrader 4 离线图表上启动指标, 并在 MetaTrader 5 启动, 您将看到它们两者均有同样数值。

保存历史至 HST

并且最后检查它们的可视性。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/780

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

多币种 "网格" 自带风险控制 (自动交易冠军杯 2011 年参赛版本, 以及升级版)。

XML 解析器 XML 解析器

解析 XML 文档的库。纯 MQL5, 它未使用任何外部库。

MA 群的云 MA 群的云

由不同周期均线的群形成的云。

轴点 轴点

经典轴点指标, 喷涂轴点以及所有数据点的三条阻力和支撑级别。