这段脚本允许创建一个二进制 *.hst 文件, 可由 MetaTrader 4 支持。文件可在 MetaTrader 4 中作为历史数据输入, 或您可以作为离线图表打开它。



它仅有一个 DATA_COUNT 输入参数, 指定数据计数柱线, 自当前开始。

最后, 这段脚本设计用来检查指标, 以 MQL4 和 MQL5 编写, 因为相同的数据需要进行比较。



为检查指标值, 按以下步骤:

1. 安装指标 "Zerolag MACD":

MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/zh/code/9993

MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/zh/code/170

2. 在 MetaTrader 5 安装这段脚本并启动它。



3. 如果成功, 它将输出文件的创建路径的消息, 例如:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



复制这个文件至 MetaTrader 4 客户端文件夹: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, 例如:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\

输入历史文件至 MetaTrader 4 客户端作为离线, 通过选择 文件 -> 打开离线。

4. 在 MetaTrader 4 离线图表上启动指标, 并在 MetaTrader 5 启动, 您将看到它们两者均有同样数值。





并且最后检查它们的可视性。