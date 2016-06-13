CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Historie in HST speichern - Skript für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1395
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Skript ermöglich die Erstellung einer binären *.hst-Datei, die von MetaTrader 4 unterstützt wird. Diese Datei kann in den historischen Daten von MetaTrader 4 importiert werden oder sie können sie als Offline-Chart öffnen.

Es hat nur einen DATA_COUNT Eingabeparameter, der die Anzahl der Balken - beginnend vom aktuellen - festlegt.

Ursprünglich wurde dieses Skript für die Überprüfung von Indikatoren entworfen, in MQL4 und MQL5 geschrieben, weil für den Vergleich die selben Daten benötigt wurden.

Um die Indikatorenwerte zu prüfen, folgen Sie folgenden Schritten:

1. Installieren Sie den Indikatore "Zerolag MACD":

MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/ru/code/9993
MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/en/code/170

2. Installieren Sie dieses Skript in MetaTrader 5 und starten sie es.

3. Wenn es erfolgreich ausgeführt werden kann, wird eine Nachricht mit dem Pfad der erstellten Datei ausgegeben, zum Beispiel:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst

Kopieren Sie dieses Datei in den   MetaTrader 4 Client Terminal Ordner: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, zum Beispiel:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\ 

Importieren Sie die Datei mit der Historie für die MetaTrader 4 Handelsplattform als offline, indem Sie Datei / -> Chart offline öffnen auswählen.

4. Führen Sie den Indikator im MetaTrader 4 Offline Chart aus und starten Sie ihn im MetaTrader 5, Sie werden sehen, dass beid die selben Werte haben.

Historie in HST speichern

Zuletzt prüfen Sie sie visuell.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/780

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Aktualisierender Kurvenkanal.

SinTrend SinTrend

Einfacher Trendindikator.

FP channel FP channel

Der Kanal basiert auf Extrempreisen für eine bestimmte Periode. Die Mittellinie, obere und untere Kanalgrenzen werden durch die Berechnung von Pivotpunkten ermittelt, sie werden als Unterstützungs- und Widerstandslevels betrachtet.

SeNSetiVe SeNSetiVe

Trendindikator der Signale zum Ausführen von Trades gibt. Die Indikatorfarbe hängt von der Richtung der Marktbewegung ab, welche durch die relative Indikatorposition zur Nulllinie ermittelt wird.