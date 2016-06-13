Historie in HST speichern

Dieses Skript ermöglich die Erstellung einer binären *.hst-Datei, die von MetaTrader 4 unterstützt wird. Diese Datei kann in den historischen Daten von MetaTrader 4 importiert werden oder sie können sie als Offline-Chart öffnen.



Es hat nur einen DATA_COUNT Eingabeparameter, der die Anzahl der Balken - beginnend vom aktuellen - festlegt.

Ursprünglich wurde dieses Skript für die Überprüfung von Indikatoren entworfen, in MQL4 und MQL5 geschrieben, weil für den Vergleich die selben Daten benötigt wurden.



Um die Indikatorenwerte zu prüfen, folgen Sie folgenden Schritten:

1. Installieren Sie den Indikatore "Zerolag MACD":

MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/ru/code/9993

MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/en/code/170

2. Installieren Sie dieses Skript in MetaTrader 5 und starten sie es.



3. Wenn es erfolgreich ausgeführt werden kann, wird eine Nachricht mit dem Pfad der erstellten Datei ausgegeben, zum Beispiel:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



Kopieren Sie dieses Datei in den MetaTrader 4 Client Terminal Ordner: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, zum Beispiel:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\

Importieren Sie die Datei mit der Historie für die MetaTrader 4 Handelsplattform als offline, indem Sie Datei / -> Chart offline öffnen auswählen.

4. Führen Sie den Indikator im MetaTrader 4 Offline Chart aus und starten Sie ihn im MetaTrader 5, Sie werden sehen, dass beid die selben Werte haben.





Zuletzt prüfen Sie sie visuell.