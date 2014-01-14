Participe de nossa página de fãs
Salvar histórico para HST - script para MetaTrader 5
Visualizações: 2209
- 2209
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este script permite criar um binário de arquivo *.hst suportado por MetaTrader 4. Este arquivo pode ser importado em MetaTrader 4 como dados históricos ou você pode abri-lo no gráfico como off-line.
Tem apenas um parâmetro de entrada: DATA_COUNT, este parâmetro especifica a contagem de dados em barras, iniciando a partir da atual.
Inicialmente, esse script foi projetado para verificação dos indicadores escritos em MQL4 e MQL5, porque os mesmos dados são necessários para comparação.
Para verificar os valores do indicador, siga estes passos:
1. Instalar indicadores "Zerolag MACD":
MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/en/code/9993
MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/pt/code/170
2. Instalar este script em MetaTrader 5 e iniciar.
3. Se for bem sucedido, ele irá imprimir uma mensagem com o caminho do arquivo criado, por exemplo:
2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst
Copiar este arquivo para a pasta do terminal do cliente MetaTrader 4: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, por exemplo:
C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\
Importar arquivo com o histórico para o terminal do cliente MetaTrader 4 em off-line, escolhendo Arquivo -> Abre Offline.
4. Inicie o indicador no gráfico MetaTrader 4 em off-line e inicie em MetaTrader 5, você vai ver que ambos têm os mesmos valores.
E vai visualizá-los finalmente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/780
