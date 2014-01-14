Salvar histórico para HST

Este script permite criar um binário de arquivo *.hst suportado por MetaTrader 4. Este arquivo pode ser importado em MetaTrader 4 como dados históricos ou você pode abri-lo no gráfico como off-line.

Tem apenas um parâmetro de entrada: DATA_COUNT, este parâmetro especifica a contagem de dados em barras, iniciando a partir da atual.

Inicialmente, esse script foi projetado para verificação dos indicadores escritos em MQL4 e MQL5, porque os mesmos dados são necessários para comparação.

Para verificar os valores do indicador, siga estes passos:

1. Instalar indicadores "Zerolag MACD":

MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/en/code/9993

MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/pt/code/170

2. Instalar este script em MetaTrader 5 e iniciar.



3. Se for bem sucedido, ele irá imprimir uma mensagem com o caminho do arquivo criado, por exemplo:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Path to file: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst

Copiar este arquivo para a pasta do terminal do cliente MetaTrader 4: <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\, por exemplo:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\

Importar arquivo com o histórico para o terminal do cliente MetaTrader 4 em off-line, escolhendo Arquivo -> Abre Offline.

4. Inicie o indicador no gráfico MetaTrader 4 em off-line e inicie em MetaTrader 5, você vai ver que ambos têm os mesmos valores.

E vai visualizá-los finalmente.