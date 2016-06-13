CodeBaseKategorien
MBKAsctrend3 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
953
(17)
Wirklicher Autor:

Matt Kennel

Typischer Symbolindikator der Markteinstiegspunkte mit farbigen Pfeilen anzeigt.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 08.01.2008 veröffentlicht.

MBKAsctrend3 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/775

Bezier Bezier

Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Der Indikator spezifiziert die Marktvolatilität als Standardabweichung.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Mit dem Laguerre-Algoritmus gemittelte Summe der technischen Indikatoren Bears Power und Bulls Power.

wlxBWACsig wlxBWACsig

Dieser Indikator zeigt Einstiegssignale basierend auf dem Accelerator Oszillator.