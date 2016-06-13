Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MBKAsctrend3 - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
953
Wirklicher Autor:Matt Kennel
Typischer Symbolindikator der Markteinstiegspunkte mit farbigen Pfeilen anzeigt.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 08.01.2008 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/775
