金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。

ATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づいたチャンネル。

СIsNewBarクラスは、バーの変化の瞬間を決定を可能にします。

取引を行うためのシグナルラインと色付きの点を提供する正規化されたオシレータは。