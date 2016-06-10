コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

3X_ParabolicRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ

Senior Linux Hacker | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1211
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Senior Linux Hacker

この指標は、二つの異なる周期の標準偏差の直線チャンネルと放物線回帰の曲線状チャンネルで構築されチャートの価格の将来の値を補間します。

3X_ParabolicRegression指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/767

ATRチャンネル ATRチャンネル

ATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づいたチャンネル。

LinearRegression LinearRegression

金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。

IsNewBar IsNewBar

СIsNewBarクラスは、バーの変化の瞬間を決定を可能にします。

予測オシレータ 予測オシレータ

取引を行うためのシグナルラインと色付きの点を提供する正規化されたオシレータは。