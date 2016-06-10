無料でロボットをダウンロードする方法を見る
3X_ParabolicRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1211
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Senior Linux Hacker
この指標は、二つの異なる周期の標準偏差の直線チャンネルと放物線回帰の曲線状チャンネルで構築されチャートの価格の将来の値を補間します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/767
ATRチャンネル
ATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づいたチャンネル。LinearRegression
金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。