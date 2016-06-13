CodeBaseKategorien
3X_ParabolicRegression - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1139
(20)
Wirklicher Autor:

Senior Linux Hacker

Der Indikator bildet zwei geradlinige Kanäle der Standardabweichungen mit verschiedenen Perioden und einen kurvigen Kanal der parabolischen Regression mit Interpolation der zukünftigen Preise.

3X_ParabolicRegression Indikator

ATR channel ATR channel

Kanal basierend auf der Abweichung des ATR (Average True Range) Indikators vom gleitenden Durchschnitt.

LinearRegression LinearRegression

Diese Methode wird für gewöhnlich auf Finanzmärkte angewandt, um den Augenblick einer extremen Preisabweichung von einem "Standard" Niveau zu bestimmen.

IsNewBar IsNewBar

СIsNewBar Klasse erlaubt es, den Augenblick des Wechsels eines Balkens festzustellen.

Forecast Oszillator Forecast Oszillator

Normalisierter Oszillator bereitgestellt durch die Signallinie und farbige Punkte für das Ausführen von Trades.