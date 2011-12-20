CodeBaseРазделы
3X_ParabolicRegression - индикатор для MetaTrader 5

Senior Linux Hacker | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
4322
(20)
Senior Linux Hacker

Индикатор строит два прямолинейных канала стандартных отклонений с разными периодами и криволинейный канал параболической регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.

Индикатор 3X_ParabolicRegression

