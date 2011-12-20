Смотри, как бесплатно скачать роботов
3X_ParabolicRegression - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4322
Реальный автор:
Senior Linux Hacker
Индикатор строит два прямолинейных канала стандартных отклонений с разными периодами и криволинейный канал параболической регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.
J_TPO
Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.J_TPO_Velocity
Типичный ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.
ATR channel
Канал, основанный на отклонениях технического индикатора ATR (Average True Range) от скользящего среднего.IsNewBar
Класс СIsNewBar для определения момента времени, когда происходит смена бара.