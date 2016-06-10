無料でロボットをダウンロードする方法を見る
J_TPO - MetaTrader 5のためのインディケータ
ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。
J_TPO出力シグナルの範囲は -1~+1です。指標自体はRSIと似ています。トレンド反転シグナル境界は通常レベル-0.5および0.5に位置しています。
