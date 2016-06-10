コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

J_TPO - MetaTrader 5のためのインディケータ

ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。

J_TPO出力シグナルの範囲は -1~+1です。指標自体はRSIと似ています。トレンド反転シグナル境界は通常レベル-0.5および0.5に位置しています。

J_TPO指標

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。

KalmanFilter KalmanFilter

この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。

LinearRegression LinearRegression

金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。

ATRチャンネル ATRチャンネル

ATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づいたチャンネル。