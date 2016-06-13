CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

J_TPO - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1055
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
j_tpo.mq5 (12.27 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Normalisierter Oszillator, der als Histogramm dargestellt wird.

Das J_TPO Ausgabesignal liegt zwischen -1...+1. Der Indikator benützt den RSI Indikator. Die Grenzen für ein Signal für eine Trendumkehr liegen für gewöhnlich zwischen -0.5 und +0.5.

J_TPO indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/764

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

Typischer nicht normalisierter Oszillator, der als Farbhistogrammd dargestellt wird.

KalmanFilter KalmanFilter

Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.

LinearRegression LinearRegression

Diese Methode wird für gewöhnlich auf Finanzmärkte angewandt, um den Augenblick einer extremen Preisabweichung von einem "Standard" Niveau zu bestimmen.

ATR channel ATR channel

Kanal basierend auf der Abweichung des ATR (Average True Range) Indikators vom gleitenden Durchschnitt.