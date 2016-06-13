und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
J_TPO - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1055
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Normalisierter Oszillator, der als Histogramm dargestellt wird.
Das J_TPO Ausgabesignal liegt zwischen -1...+1. Der Indikator benützt den RSI Indikator. Die Grenzen für ein Signal für eine Trendumkehr liegen für gewöhnlich zwischen -0.5 und +0.5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/764
Typischer nicht normalisierter Oszillator, der als Farbhistogrammd dargestellt wird.KalmanFilter
Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.
Diese Methode wird für gewöhnlich auf Finanzmärkte angewandt, um den Augenblick einer extremen Preisabweichung von einem "Standard" Niveau zu bestimmen.ATR channel
Kanal basierend auf der Abweichung des ATR (Average True Range) Indikators vom gleitenden Durchschnitt.