^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
Gerçek Yazar:
Kıdemli Linux Hackerı
Bu gösterge doğrusal olmayan bir regresyon kanalı oluşturur. Gösterge, fiyat grafiğinin mevcut değerleri alanında bir kanal oluşturmanın yanı sıra, beklenen fiyat hareketi aralığı için geleceğe doğru bir kanal oluşturur.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/743
