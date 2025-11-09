Kod TabanıBölümler
Göstergeler

^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
19
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
MQL5 Freelance

Gerçek Yazar:

Kıdemli Linux Hackerı

Bu gösterge doğrusal olmayan bir regresyon kanalı oluşturur. Gösterge, fiyat grafiğinin mevcut değerleri alanında bir kanal oluşturmanın yanı sıra, beklenen fiyat hareketi aralığı için geleceğe doğru bir kanal oluşturur.

Gösterge ^X_NonLinearRegression

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/743

