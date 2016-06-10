CodeBaseKategorien
^X_NonLinearRegression - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1052
(21)
Wirklicher Autor:

Senior Linux Hacker

Dieser Indikator erstellt einen nichtlinearen Regressionskanal. Abgesehen vom Kanal für die aktuellen Werte des Preischarts, erstellt dieser Indikator auch den Kanal für die angenommenen zukünftigen Werte.

^X_NonLinearRegression

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/743

