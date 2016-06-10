und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
^X_NonLinearRegression - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1052
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Senior Linux Hacker
Dieser Indikator erstellt einen nichtlinearen Regressionskanal. Abgesehen vom Kanal für die aktuellen Werte des Preischarts, erstellt dieser Indikator auch den Kanal für die angenommenen zukünftigen Werte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/743
FisherTransform_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung als farbiges Grafikobjekt und erstellt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Änderung des Trends.Ultra Momentum
Dieser Indikator basiert auf dem Momentum und der Analyse multipler Signallinien.
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung als farbiges Grafikobjekt und erstellt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Änderung des Trends.BBSqueeze
Nicht-normalisierter, symmetrischer Oszillator auf Basis der linearen Regression mit dem einfachsten Trendstärke Indikator.