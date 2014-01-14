Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
^X_NonLinearRegression - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1850
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Senior Linux Hacker
Este indicador forma um canal de regressão não linear. Além de construir o canal para os valores atuais do gráfico de preços, este indicador também constrói um canal para a faixa de movimento do preço futuro assumido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/743
