cebe
Göstergeler

Geçmiş Regresyon Sapması - MetaTrader 5 için gösterge

tageiger | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
26
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

tageiger

Past Regression Deviated, 7 paralel çizgiden oluşan bir göstergedir - destek ve direnç görevi gören bir tür fiyat kanalı ve mevcut hareketin yönünü belirlemek için oluşturulmuş bir trend çizgisi.

Geçmiş Regresyon Sapması göstergesi seviyelerle iyi çalışır ve sınırlardan kopma veya toparlanma stratejilerinde kullanılabilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Geçmiş Regresyon Sapmış gösterge

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/717

