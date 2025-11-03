Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Geçmiş Regresyon Sapması - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 26
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
tageiger
Past Regression Deviated, 7 paralel çizgiden oluşan bir göstergedir - destek ve direnç görevi gören bir tür fiyat kanalı ve mevcut hareketin yönünü belirlemek için oluşturulmuş bir trend çizgisi.
Geçmiş Regresyon Sapması göstergesi seviyelerle iyi çalışır ve sınırlardan kopma veya toparlanma stratejilerinde kullanılabilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/717
Derlenen yürütülebilir dosya grafiğe sürüklendiğinde grafikteki tüm nesneleri silecektirMT5 için Özel Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi
Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiğinde Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) hesaplar ve görüntüler. Tamamen özelleştirilebilir dönem. Uygulanan fiyatın seçilmesine izin verir (Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı). İlk çubukların SMA'sından başlatılan standart EMA formülünü kullanır. Bağımsız bir teknik analiz aracı olarak kullanılabilir veya trend takip ve hareketli ortalama geçiş stratejileri için otomatik ticaret sistemlerine entegre edilebilir.
WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda psikolojik ve duygusal bileşeni bir tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin veren oldukça karmaşık ve maksimum düzeyde bilgilendirici bir göstergedir.iGDR_Fractal_Levels
iGDR_Fractal_Levels göstergesi fraktalların seviyelerini gösterir, ancak hepsini değil, yalnızca belirli bir süre için ortalama değerlerini gösterir.