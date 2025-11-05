Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
FraktalSeviyeler - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 28
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
lotos4u
Gösterge ile fraktalların standart göstergesi arasındaki temel farklar B.Williams:
- Fraktalın "omzunun" keyfi bir boyutunu seçme imkanı vardır (yani, orta çubukta bir fraktal oluşturmak için gerekli olan sol ve sağdaki çubuk sayısı). Sağ ve sol omuzlar ayrı ayrı tanımlanabilir (RightBars ve LeftBars parametreleri). Örneğin, her iki omuz da 3'e eşit olarak ayarlanırsa, bir fraktal oluşturmak için 7 mum çubuğu gerekecektir.
- Oluşan her fraktaldan yatay çizgiler çizilir. Bu çizgiler kendine özgü "fraktal" destek/direnç çizgileri oluşturur.
- Fraktalların kendileri eşkenar dörtgen olarak çizilir, ancak kırılmanın gerçekleştiği yöndeki fraktallar büyük renkli noktalarla temsil edilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/732
Forex için Olasılık Teorisi Uzman Danışmanı
Olasılık Teorisi DanışmanıBabi Ngepet
Uzman danışman babi ngepet için kodumu paylaşıyorum
Ultra Momentum
Bu gösterge, Momentum teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.XMA_Ichimoku
Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki ortalamaların hesaplanmasına benzer hesaplama algoritması ile hareketli ortalama.