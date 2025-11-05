Gerçek yazar:

lotos4u

Gösterge ile fraktalların standart göstergesi arasındaki temel farklar B.Williams:



Fraktalın "omzunun" keyfi bir boyutunu seçme imkanı vardır (yani, orta çubukta bir fraktal oluşturmak için gerekli olan sol ve sağdaki çubuk sayısı). Sağ ve sol omuzlar ayrı ayrı tanımlanabilir (RightBars ve LeftBars parametreleri). Örneğin, her iki omuz da 3'e eşit olarak ayarlanırsa, bir fraktal oluşturmak için 7 mum çubuğu gerekecektir. Oluşan her fraktaldan yatay çizgiler çizilir. Bu çizgiler kendine özgü "fraktal" destek/direnç çizgileri oluşturur. Fraktalların kendileri eşkenar dörtgen olarak çizilir, ancak kırılmanın gerçekleştiği yöndeki fraktallar büyük renkli noktalarla temsil edilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.