Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

FraktalSeviyeler - MetaTrader 5 için gösterge

lotos4u | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
28
Derecelendirme:
(23)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

lotos4u

Gösterge ile fraktalların standart göstergesi arasındaki temel farklar B.Williams:

  1. Fraktalın "omzunun" keyfi bir boyutunu seçme imkanı vardır (yani, orta çubukta bir fraktal oluşturmak için gerekli olan sol ve sağdaki çubuk sayısı). Sağ ve sol omuzlar ayrı ayrı tanımlanabilir (RightBars ve LeftBars parametreleri). Örneğin, her iki omuz da 3'e eşit olarak ayarlanırsa, bir fraktal oluşturmak için 7 mum çubuğu gerekecektir.
  2. Oluşan her fraktaldan yatay çizgiler çizilir. Bu çizgiler kendine özgü "fraktal" destek/direnç çizgileri oluşturur.
  3. Fraktalların kendileri eşkenar dörtgen olarak çizilir, ancak kırılmanın gerçekleştiği yöndeki fraktallar büyük renkli noktalarla temsil edilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.08.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Fraktal Seviyeler göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/732

Forex için Olasılık Teorisi Uzman Danışmanı Forex için Olasılık Teorisi Uzman Danışmanı

Olasılık Teorisi Danışmanı

Babi Ngepet Babi Ngepet

Uzman danışman babi ngepet için kodumu paylaşıyorum

Ultra Momentum Ultra Momentum

Bu gösterge, Momentum teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki ortalamaların hesaplanmasına benzer hesaplama algoritması ile hareketli ortalama.