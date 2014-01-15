代码库部分
^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1321
等级:
(21)
已发布:
已更新:
实际作者:

高级 Linux 黑客

本指标建立非线性回归通道。除了建立价格当前值的通道图表，本指标还建立假想的未来价格走势通道。

^X_NonLinearRegression

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

ZigZag 指标版本在当前时间帧中显示更大时间帧的计算结果。

UtterFractals UtterFractals

本指标显示 "市场内在结构"，对比标准 "分形" 和所有排序折线，它更接近实际。

Sidus Sidus

本指标基于第一版的 Sidus 交易方法。它显示入场点。

TrendManager TrendManager

可视趋势指标，显示当前价格走势方向和力度。