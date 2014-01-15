请观看如何免费下载自动交易
^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1321
实际作者:
高级 Linux 黑客
本指标建立非线性回归通道。除了建立价格当前值的通道图表，本指标还建立假想的未来价格走势通道。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/743
