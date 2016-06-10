^X_NonLinearRegression

FisherTransform_HTF_Signalは、色付きのトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてトレンド方向を示し、トレンドが変化した場合にはアラートや音声シグナルを発します。

この指標は、モメンタムその複数のシグナルラインの分析に基づいています。