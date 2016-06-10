無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1442
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Senior Linux Hacker
この指標は非線形回帰チャネルを構築します。価格チャートの現在の値のためのチャネルを構築することに加え、この指標は想定された将来の価格変動範囲のチャネルを構築します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/743
