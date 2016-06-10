コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

^X_NonLinearRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ

Senior Linux Hacker | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1442
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Senior Linux Hacker

この指標は非線形回帰チャネルを構築します。価格チャートの現在の値のためのチャネルを構築することに加え、この指標は想定された将来の価格変動範囲のチャネルを構築します。

^X_NonLinearRegression

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/743

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

FisherTransform_HTF_Signalは、色付きのトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてトレンド方向を示し、トレンドが変化した場合にはアラートや音声シグナルを発します。

ウルトラモメンタム ウルトラモメンタム

この指標は、モメンタムその複数のシグナルラインの分析に基づいています。

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

LinearRegSlope_V1_HTF_Signalは、色付きのトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてトレンド方向を示し、トレンドが変化した場合にはアラートや音声シグナルを発します。

BBSqueeze BBSqueeze

最も単純なトレンド力指標付きの線形回帰アルゴリズムに基づいた正規化されていない対称オシレータ。