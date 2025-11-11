Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

ColorXWPR - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
20
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
colorxwpr.mq5 (9.91 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Tanınmış Larry Williams'ın Yüzde Aralığı göstergesinin bu varyantında, bir sinyal hattı ve bir fiyat zaman serisi seçme yeteneği eklenmiştir.

Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

XWPR

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/753

