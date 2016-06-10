CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FractalLevels - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1269
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

lotos4u

Der wesentlichen Unterschiede dieses Indikators zum Original von B. Williams is wie folgt:

  1. Es gibt die Möglichkeit der Auswahl jeder "Schultergröße" (d.h. die Zahl der Bars recht und links des zentralen Fraktals). Die rechte und linke Schulter können einzeln bestimmt werden (Parameter: RightBars und LeftBars). Wenn z.B. beide Schultern auf 3 gesetzt wurden, sind 7 Kerzen für ein Fraktal notwendig.
  2. Horizontale Linien werden von jedem gebildeten Fraktal erstellt. Diese Linien bilden eine Art Unterstützungs/Widerstands-Linien.
  3. Die Fraktale selbst sind als Diamanten dargestellt, die Fraktale, die mit einem Ausbruch zusammen hängen, werden als große farbige Punkte angezeigt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.08.2008.

Fractal Levels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/732

