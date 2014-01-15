实际作者:

lotos4u

本指标与比尔.威廉姆斯的标准分形的基本区别如下:



此处可以选择任何分形 "肩膀" 的尺寸 (即，形成分形的中心的左右两边柱线数量)。右和左肩膀可分别设置 (RightBars 和 LeftBars 参数)。例如, 如果双肩均设为 3, 则必须要有七根柱线才能形成分形。 水平线以每个形成的分形创建。这些线形成一组排序的 "分形" 支撑 / 阻力线。 分形本身显示为菱形，但其中某个分形发生突破时时，会显示为大号彩色圆点。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 17.08.2008。