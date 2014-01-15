请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FractalLevels - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2618
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
lotos4u
本指标与比尔.威廉姆斯的标准分形的基本区别如下:
- 此处可以选择任何分形 "肩膀" 的尺寸 (即，形成分形的中心的左右两边柱线数量)。右和左肩膀可分别设置 (RightBars 和 LeftBars 参数)。例如, 如果双肩均设为 3, 则必须要有七根柱线才能形成分形。
- 水平线以每个形成的分形创建。这些线形成一组排序的 "分形" 支撑 / 阻力线。
- 分形本身显示为菱形，但其中某个分形发生突破时时，会显示为大号彩色圆点。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 17.08.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/732
