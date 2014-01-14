CodeBaseSeções
Indicadores

FractalLevels - indicador para MetaTrader 5

lotos4u
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2515
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

lotos4u

A diferença básica entre este indicador e de fractais padrão de B. Williams é o seguinte:

  1. É possível selecionar qualquer fractal do tamanho de um "ombro" (ou seja, o número de fractais para a esquerda e direita necessários para a formação de uma barra de fractal central). Ombros esquerdos e direitos podem ser separados (Parâmetros RightBars e LeftBars). Por exemplo, se ambos os ombros estão definidos para 3, 7 velas serão necessárias para formar um fractal.
  2. Linhas horizontais são criadas a partir de cada fractal formado. Estas linhas formam um tipo de "fractal" com linhas de suporte / resistência.
  3. Os fractais são exibidos em forma de diamantes, mas quando ocorre um rompimento desses fractais, eles são exibidos por grandes pontos coloridos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2008.

Níveis de Fractal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/732

UltraWPR UltraWPR

Este indicador se baseia em WPR (Variação Percentual de Larry Williams) e na análise de suas linhas múltiplas de sinal.

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Média móvel com um algoritmo de cálculo equivalente ao de Ichimoku Kinko Hyo.

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Regressão não linear com interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.

ColorXWPR ColorXWPR

Versão aprimorada da Variação percentual de Larry Williams.