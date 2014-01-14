Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FractalLevels - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2515
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
lotos4u
A diferença básica entre este indicador e de fractais padrão de B. Williams é o seguinte:
- É possível selecionar qualquer fractal do tamanho de um "ombro" (ou seja, o número de fractais para a esquerda e direita necessários para a formação de uma barra de fractal central). Ombros esquerdos e direitos podem ser separados (Parâmetros RightBars e LeftBars). Por exemplo, se ambos os ombros estão definidos para 3, 7 velas serão necessárias para formar um fractal.
- Linhas horizontais são criadas a partir de cada fractal formado. Estas linhas formam um tipo de "fractal" com linhas de suporte / resistência.
- Os fractais são exibidos em forma de diamantes, mas quando ocorre um rompimento desses fractais, eles são exibidos por grandes pontos coloridos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/732
UltraWPR
Este indicador se baseia em WPR (Variação Percentual de Larry Williams) e na análise de suas linhas múltiplas de sinal.XMA_Ichimoku
Média móvel com um algoritmo de cálculo equivalente ao de Ichimoku Kinko Hyo.
^X_NonLinearRegression
Regressão não linear com interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.ColorXWPR
Versão aprimorada da Variação percentual de Larry Williams.