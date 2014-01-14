Autor real:

lotos4u

A diferença básica entre este indicador e de fractais padrão de B. Williams é o seguinte:



É possível selecionar qualquer fractal do tamanho de um "ombro" (ou seja, o número de fractais para a esquerda e direita necessários para a formação de uma barra de fractal central). Ombros esquerdos e direitos podem ser separados (Parâmetros RightBars e LeftBars). Por exemplo, se ambos os ombros estão definidos para 3, 7 velas serão necessárias para formar um fractal. Linhas horizontais são criadas a partir de cada fractal formado. Estas linhas formam um tipo de "fractal" com linhas de suporte / resistência. Os fractais são exibidos em forma de diamantes, mas quando ocorre um rompimento desses fractais, eles são exibidos por grandes pontos coloridos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2008.