FractalLevels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4625
(23)
lotos4u

Основные отличия индикатора от стандартного индикатора фракталов Б.Вильямса:

  1. Есть возможность выбора произвольного размера "плеча" фрактала (т.е. количество баров влево и вправо, которое необходимо для формирования фрактала на среднем баре). Правое и левое плечо можно определять отдельно (параметры RightBars и LeftBars). Например, если оба плеча установить равными 3, то для образования фрактала потребуется 7 свечей.
  2. От каждого сформировавшегося фрактала строятся горизонтальные линии. Эти линии формируют своеобразные "фрактальные" линии поддержки/сопротивления.
  3. Сами фракталы рисуются ромбами, но фракталы, в направлении которых происходит пробой, изображаются крупными цветными точками.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.08.2008.

Индикатор Fractal Levels

UtterFractals UtterFractals

Этот индикатор в отличии от стандартных "фракталов" и всевозможных зиг-загов показывает "внутреннюю структуру рынка", максимально приближенную к действительной.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Мультивалютный "гридер" с ограничением риска (версия, представленная на Automated Trading Championship 2011 и обновленная).

Ultra Momentum Ultra Momentum

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора Momentum и анализ множества его сигнальных линий.

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.