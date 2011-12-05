Смотри, как бесплатно скачать роботов
FractalLevels - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4625
Реальный автор:
lotos4u
Основные отличия индикатора от стандартного индикатора фракталов Б.Вильямса:
- Есть возможность выбора произвольного размера "плеча" фрактала (т.е. количество баров влево и вправо, которое необходимо для формирования фрактала на среднем баре). Правое и левое плечо можно определять отдельно (параметры RightBars и LeftBars). Например, если оба плеча установить равными 3, то для образования фрактала потребуется 7 свечей.
- От каждого сформировавшегося фрактала строятся горизонтальные линии. Эти линии формируют своеобразные "фрактальные" линии поддержки/сопротивления.
- Сами фракталы рисуются ромбами, но фракталы, в направлении которых происходит пробой, изображаются крупными цветными точками.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.08.2008.
