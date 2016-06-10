無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FractalLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1091
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
lotos4u
この指標の標準的なB.ウィリアムズのフラクタルからの基本的な違いは次の通りです。
- フラクタルの「肩」サイズ（中央のバーフラクタルを形成するために必要な左右のフラクタル数）が選択できます。右と左の肩は別々に（RightBars及びLeftBarsパラメータで）設定することができます。例えば両肩が3に設定されている場合、フラクタルの形成には7つのローソク足が必要になります。
- 水平線は、それぞれの形成されたフラクタルから作成されます。これらの線は「フラクタル」のいわばサポート/レジスタンスラインを形成します。
- フラクタル自体はがダイヤモンドのように表示されていますが、ブレイクアウトがそれに向かって発生するフラクタルは大きな色の付いた点として表示されます。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年8月17日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/732
