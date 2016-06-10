コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FractalLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ

lotos4u | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1091
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

lotos4u

この指標の標準的なB.ウィリアムズのフラクタルからの基本的な違いは次の通りです。

  1. フラクタルの「肩」サイズ（中央のバーフラクタルを形成するために必要な左右のフラクタル数）が選択できます。右と左の肩は別々に（RightBars及びLeftBarsパラメータで）設定することができます。例えば両肩が3に設定されている場合、フラクタルの形成には7つのローソク足が必要になります。
  2. 水平線は、それぞれの形成されたフラクタルから作成されます。これらの線は「フラクタル」のいわばサポート/レジスタンスラインを形成します。
  3. フラクタル自体はがダイヤモンドのように表示されていますが、ブレイクアウトがそれに向かって発生するフラクタルは大きな色の付いた点として表示されます。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年8月17日に公開されました。

フラクタルレベル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/732

Waddah Attar フィボ Waddah Attar フィボ

この指標はフィボレベルを使用して、可能な支持線と抵抗線を色付きのドットとして表示します。

UltraXMA UltraXMA

この指標は、平滑化期間の等差数列と同様の移動平均のファンからのトレンドの積分値に基づいています。

XMA一目チャネル XMA一目チャネル

一目均衡表と同じ方法で算出された移動平均によって構築されたエンベロープ。

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

一目均衡表と同じ計算アルゴリズムを持った移動平均。