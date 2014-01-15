实际作者:

GreenDog

iGDR_Fractal_Levels 指标显示覆盖一段确定周期时间的分形均值。本指标仅在图表上显示不同颜色的三个级别。相同的级别绘制在文字标签的右边，尽管考虑这个变化用于计算均值。

指标的工作原理如下。图表时间间隔选择从后向前，但同时从指标参数中获取严格的限制柱线数量。在这个时间间隔内搜索分形。三个价格水平最高的数字分形是事后计算，且每个分形的价格也被确定。那么平均价格也在就出现了。然后由指标显示该平均价格，而其它分形的价格点差扩大了线的大小，因为这个点差是最有力的级别。



其它三个价格级别由指标从所有分型中形成。每三个有自己的颜色，依据包括建立这个级别的分形数量。最强的级别是红色，中间是黄色的，而最弱的一个被涂成绿色，但它也必须在交易活动予以考虑。

交易用法:



正如在外汇市场上所有其他级别，这些级别都没有具体的差异，但我们必须始终牢记，使用分形做交易，仅和分形被突破的方向一致。同样的事情也适用于级别。我们必须在这些级别被突破的方向上进入市场，因为这是进入市场的最强信号，而附近的级别可作为最初的止损位和盈利目标。



