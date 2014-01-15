请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
iGDR_Fractal_Levels - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 9629
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
GreenDog
iGDR_Fractal_Levels 指标显示覆盖一段确定周期时间的分形均值。本指标仅在图表上显示不同颜色的三个级别。相同的级别绘制在文字标签的右边，尽管考虑这个变化用于计算均值。
指标的工作原理如下。图表时间间隔选择从后向前，但同时从指标参数中获取严格的限制柱线数量。在这个时间间隔内搜索分形。三个价格水平最高的数字分形是事后计算，且每个分形的价格也被确定。那么平均价格也在就出现了。然后由指标显示该平均价格，而其它分形的价格点差扩大了线的大小，因为这个点差是最有力的级别。
其它三个价格级别由指标从所有分型中形成。每三个有自己的颜色，依据包括建立这个级别的分形数量。最强的级别是红色，中间是黄色的，而最弱的一个被涂成绿色，但它也必须在交易活动予以考虑。
交易用法:
正如在外汇市场上所有其他级别，这些级别都没有具体的差异，但我们必须始终牢记，使用分形做交易，仅和分形被突破的方向一致。同样的事情也适用于级别。我们必须在这些级别被突破的方向上进入市场，因为这是进入市场的最强信号，而附近的级别可作为最初的止损位和盈利目标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/729
WPR 的 HL 交叉信号
WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。RSI_AC_Stochastic_Signal
此指标显示趋势方向 (RSI) 和交易信号 (随机指标 + 加速器)。
Waddah Attar Fibo
本指标显示菲波纳契级别作为可能的支撑与阻力线。FractalLevels
FractalLevels 显示以分形为基础的通道。