Autor real:

GreenDog

O indicador iGDR_Fractal_Levels exibe os valores médios dos fractais sobre um determinado período de tempo. O indicador mostra apenas três níveis no gráfico mostrando-os em cores diferentes. Os mesmos níveis são plotados à direita dos rótulos de texto, considerando a variação utilizada para o cálculo do valor médio.

O indicador funciona da seguinte maneira. O intervalo de tempo gráfico do fim para o começo é selecionado, mas um número estritamente limitado de barras especificadas nos parâmetros do indicador são tomadas ao mesmo tempo. A busca por fractais é realizada neste intervalo. Três níveis de preços com o maior número de fractais são calculados depois do preço de cada fractal ser determinado. Então, o preço médio é encontrado entre eles. Este preço médio é exibido pelo indicador, enquanto que o spread dos preços de outros fractais ampliam o tamanho da linha, já que esta propagação é o nível mais poderoso.



Apenas três níveis de preços são formados, de todos os fractais, pelo indicador. Cada um dos três possui sua própria cor, dependendo do número de fractais inclusos na formação desse nível. O nível mais forte está em vermelho, do meio está em amarelo, enquanto que o mais fraco está em verde, sendo que este último também deve ser levado em conta.

Uso nas negociações:



Tal como acontece com todos os outros níveis no mercado Forex, estes níveis não têm diferenças específicas, mas devemos sempre ter em mente que lidar com o uso de fractais são abertos apenas no sentido dos rompimentos de fractais. O mesmo acontece com os níveis. Devemos entrar no mercado na direção dos níveis de rompimento, deixando o sinal mais forte como entrada ao mercado, enquanto que os níveis próximos podem ser usados ​​como níveis de Stop e Take Profit iniciais.



