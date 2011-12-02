Ставь лайки и следи за новостями
iGDR_Fractal_Levels - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4862
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
GreenDog
Индикатор iGDR_Fractal_Levels показывает уровни фракталов, но не всех, а только их средние значения за определенный промежуток времени. На графике данный индикатор высвечивает только три уровня и выводит их разными цветами, справа же от надписей полосами вычерчены эти самые уровни, но уже с учетом разброса, по которому и рассчитывается среднее значение.
Работа данного индикатора заключается в следующем. Выбирается временной отрезок графика от конца к началу, но при этом берется строго ограниченное количество баров, которое указано в параметрах индикатора. На этом отрезке ищутся все фракталы. После этого рассчитываются три уровня цен, на которых скопилось наибольшее число фракталов, рассчитывается цена каждого фрактала и среди этих цен ищется средняя цена, которая выводится индикатором, а разброс цен от других фракталов увеличивает толщину линии, т. к. этот разброс является наиболее сильным уровнем.
Из всех фрактальных уровней индикатором выделяются только три ценовых уровня, при этом каждый из уровней имеет свой цвет в зависимости от количества фракталов, вошедших в построение данного уровня. Самый сильный уровень имеет красный цвет, средний уровень окрашивается в желтый цвет, а зеленый цвет имеет самый слабый из трех уровней, но его обязательно нужно учитывать при совершении сделок.
Применение в торговле:
Как и при использовании любых других уровней в торговле на рынке форекс данные уровни практически ничем не отличаются, но нужно всегда помнить то, что сделки с использованием фракталов открываются только в сторону пробития этих фракталов. Так же и с уровнями, сделки стоит открывать чаще на пробой данных уровней, так как именно это будет являться наиболее сильным сигналом к торговле, а рядом расположенные уровни могут являться уровнями первоначального стопа и целями по прибыли.
