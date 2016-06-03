iGDR_Fractal_Levels

実際の著者：

GreenDog

iGDR_Fractal_Levels指標はフラクタルの時間の一定期間の平均値を示します。この指標はチャート上の三つのレベルのみを異なる色で表示します。同じレベルはテキストラベルの右にプロットされ、平均値の算出に使用される変化が考慮されます。

この指標は以下のように動作します。最後から最初のチャート時間間隔が選択されますが、指標パラメータで指定されたバーの厳しく制限された数のみが同時に使われます。フラクタルの検索はこの間隔で行われます。フラクタルの数が最も多い3つの価格レベルがその後計算され、各フラクタルの価格が決定されます。平均価格は決定されたものの中から見つけられます。この平均価格はその後インディケーターで表示され、他のフラクタルの価格スプレッドは最も強力なレベルであるのでラインサイズを拡大します。



指標はすべてのフラクタルのから価格レベルを3つだけ形成します。それぞれは、レベルの作成に含まれるフラクタルの数に応じて独自の色を持ちます。最強レベルは赤、中間は黄色、最弱は緑で塗られており、取引アクティビィーでの考慮も必要です。

取引での使用：



外国為替市場内の他のすべてのレベルと同様に、これらのレベルには特定の違いはありませんが、フラクタルを使用する取引はそれらのフラクタルブレイクアウトの方向にのみで実行されることを心に留めなければなりません。レベルについても同じです。市場参入は、これらの最強シグナルであるレベルの方向に従わなければなりません。近くのレベルは初期のストップレベルと利益目標として使用することができます。



