Wirklicher Autor:

GreenDog

iGDR_Fractal_Levels zeigt die durchschnittlichen Werte der Fraktale eines bestimmten Zeitraums. Der Indikator zeigt, in verschiedenen Farben, nur drei Ebenen auf dem Chart. Die gleichen Ebenen sind, in Anbetracht der Schwankungsweite, nur als ein Durchschnittswert rechts des Preis-Labels gezeichnet.

Der Indikator funktioniert wie folgt. Das Zeitintervall des Charts ist von Anfang bis Ende ausgewählt, gerechnet wird aber nur mit den in den Eingabeparametern angegebene Anzahl von Bars. Die Suche nach den Fraktalen wird innerhalb diese Intervalls durchgeführt. Danach werden die drei Levels mit der höchsten Anzahl von Fraktalen berechnet und der Preis jedes Fraktal wird bestimmt. Der Durchschnittspreis wird aus diesen so bestimmten Fraktalen berechnet. Dieser Durchschnittspreis wird dann vom Indikator angezeigt, während die Spanne der Preise der anderen Fraktale die Linienstärke vergrößert, denn diese Spannweite ist der wirkmächtigste Level.



Es werden aus den vielen möglichen nur drei Preislevels gebildet. Jeder der Drei hat seine eigene Farbe je nach der Anzahl der Fraktale, die zu seiner Bildung verwendet wurden. Der stärkste Level ist rot, der mittlere gelb und der schwächste grün, so dass auch das bei den Handelsentscheidungen berücksichtigt werden muss.

Verwendung im Handel:



Wie bei allen anderen Ebenen im Forex-Markt haben diese Ebenen keine spezifischen Unterschiede, aber wir müssen immer Bedenken, dass eine Verwendung nur in die Richtung eines Ausbruchs des Fraktals erfolgen darf. Dasselbe gilt für diese Levels. Wir dürfen nur in Richtung eines Levelausbruchs eine Position eröffnen, denn das ist das stärkste Signal, während die nächst gelegenen Level als Stopp-Loss und Profit-Target verwendet werden können.



