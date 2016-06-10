RSI_AC_Stochastic_Signal

Dieser Indikator liefert den Trendsignale, bestimmt durch den RSI als farbige Trapeze (die Farbe korreliert mit der Trendrichtung) und, integriert, Signale zur Positionseröffnung in Form von farbigen Balken, bestimmt durch den Stochastik Oszillator und Bill Williams' Accelerator.

Die Eingabeparameter des Indikators beinhalten die des RSI und des Stochastik Oszillators: