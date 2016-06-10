und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI_AC_Stochastic_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1375
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator liefert den Trendsignale, bestimmt durch den RSI als farbige Trapeze (die Farbe korreliert mit der Trendrichtung) und, integriert, Signale zur Positionseröffnung in Form von farbigen Balken, bestimmt durch den Stochastik Oszillator und Bill Williams' Accelerator.
Die Eingabeparameter des Indikators beinhalten die des RSI und des Stochastik Oszillators:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // RSI Periodenlänge input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI Kalkulationspreis input int STO_Period=5; // Stochastik Periodenanzahl input int STOD_Period=5; // Stochastik Glättungslänge der Signallinie input int STO_Slowing=3; // Stochastik "Slowing" input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Stochastik Glättungsverfahren input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Stochastik Preis- Berechnungsmethode
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/721
Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung (gleitender Durchschnitt) und Handelssignale (Stochastik + Accelerator).RBVI
Die Basis des RBVI Forex Indikators ist ein Merkmal des Nachtmarktes, das sich im scharfen Rückgang der Volatilität wegen der Abwesenheit von Handelsaktivitäten zeigt. Der Indikator berücksichtigt Preisbewegungen und die Volatilität (Veränderlichkeit) des Marktes, um sich erfolgreich in den Seitwärtsmärkten zu bewegen. Es wird empfohlen, den RBVI in Expert Advisors zur Nachtzeit zu verwenden.