Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Past Regression Deviated - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1262
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
tageiger
Past Regression Deviated es un indicador formado por 7 líneas paralelas que forman una especie de canal de precios que puede ser utilizado como niveles de soporte y resistencia y también por una línea de tendencia, generada para determinar la dirección actual de la tendencia.
Past Regression Deviated visualiza los niveles bastante bien y puede ser utilizado en estrategias basadas en rupturas de precio o retrocesos desde los niveles.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.10.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/717
Versión mejorada del porcentaje del rango de Larry Williams'.^X_NonLinearRegression
Regresión no-lineal con interpolación de los precios futuros del gráfico.