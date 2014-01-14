CodeBaseSecciones
Past Regression Deviated - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1262
(16)
tageiger

Past Regression Deviated es un indicador formado por 7 líneas paralelas que forman una especie de canal de precios que puede ser utilizado como niveles de soporte y resistencia y también por una línea de tendencia, generada para determinar la dirección actual de la tendencia.

Past Regression Deviated visualiza los niveles bastante bien y puede ser utilizado en estrategias basadas en rupturas de precio o retrocesos desde los niveles.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.10.2007.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/717

