Autor real:

tageiger

Past Regression Deviated es un indicador formado por 7 líneas paralelas que forman una especie de canal de precios que puede ser utilizado como niveles de soporte y resistencia y también por una línea de tendencia, generada para determinar la dirección actual de la tendencia.



Past Regression Deviated visualiza los niveles bastante bien y puede ser utilizado en estrategias basadas en rupturas de precio o retrocesos desde los niveles.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.10.2007.