Autor real:

tageiger

O indicador Past Regression Deviated é composto por sete linhas paralelas que formam uma espécie de canais de preços que podem ser usados ​​como níveis de suporte e resistência e também há uma linha de tendência construída para determinar a direção da tendência atual.



Past Regression Deviated exibe os níveis muito bem e podem ser usadas em estratégias considerando o rompimento de preços ou suas retrações.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.10.2007.