Past Regression Deviated - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2299
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
tageiger
O indicador Past Regression Deviated é composto por sete linhas paralelas que formam uma espécie de canais de preços que podem ser usados como níveis de suporte e resistência e também há uma linha de tendência construída para determinar a direção da tendência atual.
Past Regression Deviated exibe os níveis muito bem e podem ser usadas em estratégias considerando o rompimento de preços ou suas retrações.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.10.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/717
Versão aprimorada da Variação percentual de Larry Williams.^X_NonLinearRegression
Regressão não linear com interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.