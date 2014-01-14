CodeBaseSeções
Indicadores

Past Regression Deviated - indicador para MetaTrader 5

tageiger | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2299
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

tageiger

O indicador Past Regression Deviated é composto por sete linhas paralelas que formam uma espécie de canais de preços que podem ser usados ​​como níveis de suporte e resistência e também há uma linha de tendência construída para determinar a direção da tendência atual.

Past Regression Deviated exibe os níveis muito bem e podem ser usadas em estratégias considerando o rompimento de preços ou suas retrações.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.10.2007.

Past Regression Deviated

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/717

