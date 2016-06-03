Past Regression Deviated（過去回帰のずれ）

実際の著者：

tageiger

Past Regression Deviatedは、支持/抵抗レベルとして使用できる価格チャンネルのような7本の平行線と現在のトレンドの方向を決定するために構築されているトレンドラインからなる指標です。



Past Regression Deviated はレベルをかなりよく表示し、価格のブレイクアウトやレベルからのリトリートを考慮する戦略で使用することができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年10月24日に公開されました。