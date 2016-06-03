無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Past Regression Deviated（過去回帰のずれ） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1151
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
tageiger
Past Regression Deviatedは、支持/抵抗レベルとして使用できる価格チャンネルのような7本の平行線と現在のトレンドの方向を決定するために構築されているトレンドラインからなる指標です。
Past Regression Deviated はレベルをかなりよく表示し、価格のブレイクアウトやレベルからのリトリートを考慮する戦略で使用することができます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年10月24日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/717
DinapoliTargets_MTF
DiNapoliレベルからなる、より大きな時間枠のチャートを使用して構築されたグリッド。グリッドの作成の過程においてDiNapoliTargets指標データが考慮されています。SVS_Trend
トレンド指標。この指標のシグナルラインの平均化には10の可能な変形があります。
ZigZag_INT
計算速度が最適化されたジグザグ指標バージョン。RBVI
RBI外国為替指標の基本は、取引所で活発な取引が存在しないことによって夜間の市場の属性が急激に揮発性を減少させることです。この指標は価格の流れとボラティリティ（可変性）を考慮し、もみ合い相場での操作の成功に役立ちます。夜間に実行されるエキスパートアドバイザーでRBVIを使用することをお勧めします。