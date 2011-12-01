Реальный автор:

tageiger

Past Regression Deviated – индикатор, который состоит из 7 параллельных линий – своеобразных ценовых каналов, выполняющих роль поддержек и сопротивлений, а также трендовой линии, которая строится для определения направления текущего движения.



Индикатор Past Regression Deviated неплохо отрабатывает уровни и может быть использован в стратегиях на пробой или отбой от границ.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2007.