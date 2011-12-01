Ставь лайки и следи за новостями
Past Regression Deviated - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3988
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
tageiger
Past Regression Deviated – индикатор, который состоит из 7 параллельных линий – своеобразных ценовых каналов, выполняющих роль поддержек и сопротивлений, а также трендовой линии, которая строится для определения направления текущего движения.
Индикатор Past Regression Deviated неплохо отрабатывает уровни и может быть использован в стратегиях на пробой или отбой от границ.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2007.
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора WPR (Larry Williams' Percent Range) и анализ множества его сигнальных линий.UltraRSI
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора RSI и анализ множества его сигнальных линий.
Индикатор HLCrossSig for WPR считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.iGDR_Fractal_Levels
Индикатор iGDR_Fractal_Levels показывает уровни фракталов, но не всех, а только их средние значения за определенный промежуток времени.