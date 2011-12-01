CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Past Regression Deviated - индикатор для MetaTrader 5

tageiger | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3988
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

tageiger

Past Regression Deviated – индикатор, который состоит из 7 параллельных линий – своеобразных ценовых каналов, выполняющих роль поддержек и сопротивлений, а также трендовой линии, которая строится для определения направления текущего движения.

Индикатор Past Regression Deviated неплохо отрабатывает уровни и может быть использован в стратегиях на пробой или отбой от границ.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2007.

Индикатор Past Regression Deviated

UltraWPR UltraWPR

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора WPR (Larry Williams' Percent Range) и анализ множества его сигнальных линий.

UltraRSI UltraRSI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора RSI и анализ множества его сигнальных линий.

HL Cross Signal for WPR HL Cross Signal for WPR

Индикатор HLCrossSig for WPR считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

Индикатор iGDR_Fractal_Levels показывает уровни фракталов, но не всех, а только их средние значения за определенный промежуток времени.