CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Past Regression Deviated - Indikator für den MetaTrader 5

tageiger | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1142
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

tageiger

Der Indikator Past Regression Deviated besteht aus 7 parallelen Linien, die eine Art Preiskanal formen, die als Unterstützungs- und Widerstands-Level verwendet werden können, aber auch, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Der Past Regression Deviated zeigt ziemlich gut und lässt sich in Strategien verwenden, die Preisausbrüche oder -rückschläge handeln.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.

Past Regression Deviated

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/717

DinapoliTargets_MTF DinapoliTargets_MTF

Ein Raster der DiNapoli-Levels eines höheren Zeitrahmens. Es werden für die Erstellung des Rasters die Daten des DiNapoliTargets Indikators verwendet.

SVS_Trend SVS_Trend

Trend Indikator. Sie können eine Auswahl treffen aus 10 Varianten zur Glättung:

ZigZag_INT ZigZag_INT

Eine Version des ZigZag Indikators mit einer optimierten Berechnungsgeschwindigkeit.

RBVI RBVI

Die Basis des RBVI Forex Indikators ist ein Merkmal des Nachtmarktes, das sich im scharfen Rückgang der Volatilität wegen der Abwesenheit von Handelsaktivitäten zeigt. Der Indikator berücksichtigt Preisbewegungen und die Volatilität (Veränderlichkeit) des Marktes, um sich erfolgreich in den Seitwärtsmärkten zu bewegen. Es wird empfohlen, den RBVI in Expert Advisors zur Nachtzeit zu verwenden.