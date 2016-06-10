und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Past Regression Deviated - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
tageiger
Der Indikator Past Regression Deviated besteht aus 7 parallelen Linien, die eine Art Preiskanal formen, die als Unterstützungs- und Widerstands-Level verwendet werden können, aber auch, um die Trendrichtung zu bestimmen.
Der Past Regression Deviated zeigt ziemlich gut und lässt sich in Strategien verwenden, die Preisausbrüche oder -rückschläge handeln.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.
