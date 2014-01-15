请观看如何免费下载自动交易
过往回归斜线 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1950
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
tageiger
过往回归斜线指标由 7 条并行排序价格线组成的通道，可用作支撑与阻力级别，且可用来判断当前趋势的方向。
过往回归斜线显示水平相当不错，可以考虑在价格水平突破或回撤的策略中使用。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 24.10.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/717
