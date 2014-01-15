该栅格由 DiNapoli 水平构成，并在大时间帧的图表上构建。DiNapoliTargets 指标的数据用在栅格创建过程中。

这个版本的 DinapoliTargets_Full 指标，可便利地在图表上为任意柱线绘制标志，从中可以看出相对指标级别的市场行为全貌。显然，本指标在离线模式下分析策略是最有用的。