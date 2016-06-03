コードベースセクション
DinapoliTargets_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
DiNapoliレベルからなる、より大きな時間枠のチャートを使用して構築されたグリッド。グリッドの作成の過程においてDiNapoliTargets指標のデータが考慮されています。

DinapoliTargets指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/716

SVS_Trend SVS_Trend

トレンド指標。この指標のシグナルラインの平均化には10の可能な変形があります。

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

ストキャスティクスの改善版

Past Regression Deviated（過去回帰のずれ） Past Regression Deviated（過去回帰のずれ）

チャンネルトレンド指標。

ZigZag_INT ZigZag_INT

計算速度が最適化されたジグザグ指標バージョン。