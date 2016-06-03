無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DinapoliTargets_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
DiNapoliレベルからなる、より大きな時間枠のチャートを使用して構築されたグリッド。グリッドの作成の過程においてDiNapoliTargets指標のデータが考慮されています。
DinapoliTargets指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
SVS_Trend
トレンド指標。この指標のシグナルラインの平均化には10の可能な変形があります。AsymmetricStochNR
ストキャスティクスの改善版
Past Regression Deviated（過去回帰のずれ）
チャンネルトレンド指標。ZigZag_INT
計算速度が最適化されたジグザグ指標バージョン。