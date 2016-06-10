Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DinapoliTargets_MTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Raster der DiNapoli-Levels eines höheren Zeitrahmens. Es werden für die Erstellung des Rasters die Daten des DiNapoliTargets Indikators verwendet.
Die kompilierte Datei des DinapoliTargets muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/716
