SL_ATR - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Vladimir Hlystov
Der Indikator zeichnet Bereiche geeigneter Stopp-Loss' für Kauf- und Verkaufsposition zu jeder Zeit. Er kann auch für Trailing-Stopps verwendet werden.
Die Grenzen der Wolken können als Stopp-Loss oder für die Eröffnung von Kauf- und Verkaufsposition verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/706
