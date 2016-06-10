Wirklicher Autor:

Vladimir Hlystov

Der Indikator zeichnet Bereiche geeigneter Stopp-Loss' für Kauf- und Verkaufsposition zu jeder Zeit. Er kann auch für Trailing-Stopps verwendet werden.



Die Grenzen der Wolken können als Stopp-Loss oder für die Eröffnung von Kauf- und Verkaufsposition verwendet werden.



