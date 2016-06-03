無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SL_ATR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 919
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Vladimir Hlystov
この指標は常時ロングとショートポジションに好適なストップロスの位置の領域を作成します。これはトレーリングストップ操作にも有用でありえます。
雲の境界線は、売買ポジションのストップロスの高い値と低い値で構成されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/706
