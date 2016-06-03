実際の著者：

Vladimir Hlystov

この指標は常時ロングとショートポジションに好適なストップロスの位置の領域を作成します。これはトレーリングストップ操作にも有用でありえます。



雲の境界線は、売買ポジションのストップロスの高い値と低い値で構成されます。



