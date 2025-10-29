Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

DinapoliTargets_Full - MetaTrader 5 için gösterge

mishanya | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
33
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

mishanya

DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi her şeyden önce kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar. Belki de böyle bir göstergenin en iyi kullanımı, onu çevrimdışı kullanarak bir stratejiyi analiz etmektir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Dinapoli Hedefleri Tam gösterge

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/711

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

Root Mean Square Root Mean Square

Kök Ortalama Kare

Polarize Fraktal Verimlilik Polarize Fraktal Verimlilik

Polarize Fraktal Verimlilik, piyasa fiyatlarının mevcut andaki verimliliğini gösteren teknik bir göstergedir.

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller

Bu EA, include dosyası yardımıyla kendi Hedging stratejinizi nasıl uygulayabileceğinizi gösteren bir örnektir.