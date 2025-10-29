Gerçek yazar:

mishanya

DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi her şeyden önce kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar. Belki de böyle bir göstergenin en iyi kullanımı, onu çevrimdışı kullanarak bir stratejiyi analiz etmektir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.